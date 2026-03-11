Sarnano | 4,1 milioni per rinascita di Gabella Nuova

La Conferenza regionale ha approvato ufficialmente il progetto di ricostruzione e ampliamento del complesso socio-sanitario di Gabella Nuova a Sarnano. L’intervento ha un valore di circa 4 milioni e 179 mila euro e riguarda la riqualificazione dell’area. Il piano prevede lavori di ricostruzione e potenziamento delle strutture esistenti. La decisione consente di avviare le procedure per l’inizio dei lavori.

La Conferenza regionale ha dato il via libera formale al progetto di ricostruzione e ampliamento del complesso socio-sanitario di Gabella Nuova a Sarnano, un intervento da 4 milioni e 179mila euro. La struttura, gravemente danneggiata dal sisma del 2016, verrà demolita e ricostruita per garantire standard di sicurezza e funzionalità moderni. L'approvazione apre la strada alla fase esecutiva che porterà alla realizzazione di un nuovo presidio fondamentale per le zone montane delle Marche, destinato ad accogliere persone con disabilità e famiglie bisognose di supporto assistenziale. Si tratta di una vittoria concreta contro l'abbandono dei territori colpiti dal terremoto, dove la resilienza locale incontra finalmente risorse pubbliche adeguate.