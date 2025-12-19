Disturbi alimentari e Festività Una guida contro il disagio

Le festività, con il loro clima di convivialità e abbondanza, spesso rappresentano una sfida per chi affronta un disturbo del comportamento alimentare. In questo periodo, i momenti di festa possono intensificare il senso di insicurezza e disagio, rendendo difficile mantenere un equilibrio. Questa guida offre strumenti e consigli per affrontare con maggiore consapevolezza e serenità le sfide che le festività portano con sé, promuovendo il benessere e l’autocura.

© Quotidiano.net - Disturbi alimentari e Festività. Una guida contro il disagio Per chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare (DCA) le feste, che vedono il cibo protagonista della convivialità, possono essere un periodo di maggiore difficoltà. Lo sanno bene gli esperti di Lilac-Centro DCA, digital health tech startup formata da una rete di professionisti per il trattamento multidisciplinare di anoressia, bulimia, binge eating e altri disturbi alimentari. "A suscitare il timore maggiore, i fear-food, gli alimenti che chi soffre di DCA evita perché generano ansia o paura intensa – spiega Giuseppe Magistrale (nella foto), psicoterapeuta e co-founder di Lilac-Centro DCA – rappresentano infatti, ciò che il disturbo teme maggiormente: la perdita di controllo, il giudizio, il cambiamento del corpo". 🔗 Leggi su Quotidiano.net Leggi anche: Sanità digitale: il modello Lazio contro l’emergenza disturbi alimentari Leggi anche: Pontedera, un nuovo spazio d’ascolto contro i disturbi alimentari Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Disturbi alimentari e Festività. Una guida contro il disagio - Per chi soffre di un disturbo del comportamento alimentare (DCA) le feste, che vedono il cibo protagonista della convivialità, ... quotidiano.net

Natale e disturbi alimentari, ecco come difendersi dai cibi che fanno paura - Una guida in 7 step (più un esercizio finale) creato non per dire cosa fare, ma per fornire possibili strumenti utili ... msn.com

Disturbi alimentari, al via la campagna di comunicazione triennale del Ministero - Non solo anoressia, bulimia e binge eating, i disturbi del comportamento alimentare più conosciuti, ma anche ortoressia (l'ossessione di mangiar sano), vigoressia o bigoressia (la dipendenza dall'eser ... ansa.it

Viaggio Nell'Estremo Culto Americano Della Perdita Di Peso

Feste natalizie e disturbi alimentari, ecco come stare accanto a chi soffre con i consigli dell’esperta. Scopri di più https://bit.ly/3MIk632 #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #SuperAbileInail - facebook.com facebook

Feste natalizie e disturbi alimentari, ecco come stare accanto a chi soffre con i consigli dell’esperta. Scopri di più bit.ly/3MIk632 #salute #health #sicurezza #ricerca #safety #disabili #support #SuperAbileInail x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.