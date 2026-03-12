Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Matteo Zuppi, ha scritto una lettera ai patriarchi del Medio Oriente in cui evidenzia come il dolore di chi soffre a causa della guerra richieda attenzione e risposta da parte di tutti. Nel testo, Zuppi sottolinea che il grido di chi è in difficoltà non può essere trascurato e invita a riflettere su questa realtà.

"Il grido di chi soffre interpella la coscienza di tutti e non può essere ignorato". Lo scrive il presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi, in una lettera ai patriarchi del Medio Oriente. Domani giornata di preghiera e di digiuno per la pace indetta dalla Conferenza episcopale italiana.

© Tv2000.it - Cei, Zuppi: grido di chi soffre per la guerra interpella nostre coscienze. Lettera ai patriarchi

