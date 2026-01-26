Il tragico episodio di La Spezia, in cui Abu ha perso la vita in modo improvviso e inaspettato, ha suscitato grande dolore e riflessione. Le circostanze di questa tragedia, avvenuta tra coetanei, evidenziano l’importanza di affrontare temi legati alla sicurezza e alla prevenzione. La memoria di Abu ci invita a una maggiore consapevolezza e attenzione verso le giovani generazioni e le loro fragilità.

“Siamo tutti ancora scossi da quanto è avvenuto a La Spezia, dove la vita di Abu è stata spezzata in modo tragico e incomprensibile per mano di un coetaneo”. Lo ha affermato il presidente della Cei, il card. Matteo Zuppi nell’apertura dei lavori del Consiglio episcopale permanente della Cei. “Davanti a un dolore così grande – ha sottolineato il card. Zuppi – il primo sentimento che ci unisce è la preghiera per la vittima, per la sua famiglia, anche per chi ha compiuto questo gesto, perché nessuno è riducibile al proprio errore. Questo dramma ci interpella come comunità civile educativa, ci ricorda quanto sia urgente accompagnare i giovani” Card. 🔗 Leggi su Tv2000.it

© Tv2000.it - Card. Zuppi: “Il dramma di Abu a La Spezia ci interpella”

