Referendum la Cei scende in campo Zuppi | Votate non siate indifferenti

La Cei invita i cittadini a partecipare al voto sul referendum sulla riforma della giustizia, sottolineando l’importanza di non essere indifferenti ai temi che riguardano l’assetto del sistema giudiziario e la separazione delle carriere. L’appello del cardinale Zuppi mira a sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza di un confronto consapevole.

Roma, 27 gennaio 2026 – C’è la bufera, s coppiata per un post del segretario dell’Anm Rocco Maruotti, che rischia di sfociare in una ulteriore radicalizzazione delle posizioni tra il Sì e il No al referendum sulla riforma della giustizia, e c’è l’appello ad andare a votare del presidente della Cei, il cardinale Matteo Zuppi che ricorda come “la separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l’assetto del Csm siano temi che non ci devono lasciare indifferenti”. Di fatto, a meno di due mesi dal referendum sulla riforma Nordio la Cei scende in campo e invita – in qualunque modo si vogliano interpretare queste parole ai fini del sì o del no al quesito referendario – a non voltarsi dall’altra parte e, nel merito, a preservare “l’equilibrio tra i poteri dello Stato” e a difendere l’autonomia e l’indipendenza delle toghe che sono “essenziali” per un processo giusto. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Il cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei, invita gli italiani a riflettere sull’autonomia dei magistrati, sottolineando l’importanza di un’istituzione giudiziaria indipendente.

Referendum, la discesa in campo di Zuppi e della Cei: ai cattolici si chiede di andare a votare per l'indipendenza della magistraturaE' una chiamata civile in piena regola quella proveniente dal cardinale Matteo Zuppi, presidente della Cei per - dice - preservare ... msn.com

Zuppi, invito a votare al referendum, autonomia dei giudici essenziale(ANSA) - ROMA, 26 GEN - Il cardinale presidente della Cei, Matteo Zuppi, invita ad andare a votare al referendum sulla giustizia. La separazione delle carriere tra pubblici ministeri e giudici e l'as ... msn.com

