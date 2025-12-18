Una giornata speciale per i ragazzi del centro socio-educativo Techne in visita al Caps di Cesena
Una giornata memorabile al Caps di Cesena, dove i ragazzi del centro socio-educativo Techne hanno vissuto un’esperienza unica. L’evento ha rappresentato un importante momento di inclusione e collaborazione, creando un ponte tra le istituzioni e i giovani, per stimolare valori di rispetto, attenzione e crescita condivisa. Un’occasione speciale che ha rafforzato il senso di comunità e di solidarietà tra tutti i partecipanti.
Ieri mattina il Centro di addestramento della Polizia di Stato (Caps) di Cesena ha vissuto una giornata speciale, accogliendo i ragazzi del centro socio-educativo Techne, agenzia formativa pubblica dei comuni di Forlì e Cesena, per un’esperienza all’insegna dell’inclusione, dell’attenzione e del. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
