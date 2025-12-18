Una giornata speciale per i ragazzi del centro socio-educativo Techne in visita al Caps di Cesena

Una giornata memorabile al Caps di Cesena, dove i ragazzi del centro socio-educativo Techne hanno vissuto un’esperienza unica. L’evento ha rappresentato un importante momento di inclusione e collaborazione, creando un ponte tra le istituzioni e i giovani, per stimolare valori di rispetto, attenzione e crescita condivisa. Un’occasione speciale che ha rafforzato il senso di comunità e di solidarietà tra tutti i partecipanti.

