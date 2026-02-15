Bancarelle già prese d’assalto | pienone in città per la Fiera di San Faustino

Le bancarelle della Fiera di San Faustino sono già piene di visitatori, creando un grande afflusso in città. Sono 602 in totale, con la maggior parte gestite da commercianti e poche dai produttori agricoli. La gente si accalca tra le tende colorate, attirata dall’atmosfera festosa e dai prodotti in esposizione.

Il grande serpentone di bancarelle — 602 in totale, di cui 597 per gli operatori commerciali e cinque per i produttori agricoli — è già schierato nel cuore della città. Dopo un sabato piovoso, il sole fa capolino e la Fiera di San Faustino è iniziata, come ogni anno, prestissimo. Le prime ore del mattino sono le migliori per chi vuole passeggiare tra i banchi evitando la calca pomeridiana e completare l’intero percorso senza troppi ingorghi. Già verso le 10 si procedeva a passo lento: i primi folti capanelli si formavano davanti ai banchi di chi vende ingegnosi articoli per la cucina e la casa.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

La Fiera di Santa Lucia torna nel centro storico, portando con sé oltre 350 bancarelle e migliaia di visitatori.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.