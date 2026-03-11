Cavallo dopato con la sonda allenatore a processo

Un allenatore è stato chiamato a rispondere di maltrattamento di animali dopo che un cavallo è risultato dopato con l'uso di una sonda all’ippodromo di Bologna. La vicenda non si è conclusa con una squalifica sportiva, ma la procura ha aperto un procedimento legale contro l’allenatore, che si trova ora sotto processo.

Non si è chiusa con la squalifica sportiva la vicenda del cavallo "dopato" all'ippodromo di Bologna, quindi non un illecito tecnico, ma per la procura felsinea è reato di maltrattamento di animali. Un allenatore di trotto è infatti finito a processo con l'accusa di aver alterato le prestazioni. I fatti risalgono al 2022 quando durante una gara disputata all'Ippodromo dei Sauri, un cavallo risultò positivo. L'allenatore di un cavallo da corsa è finito a processo a Bologna con l'accusa di maltrattamento di animali per aver dopato l'animale con una sonda al bicarbonato. È in corso presso il Tribunale di Foggia il processo a carico di un allenatore campano.