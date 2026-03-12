A Catania, i Carabinieri del NAS hanno denunciato una donna di 40 anni accusata di esercizio abusivo della professione sanitaria e di aver somministrato botox e filler senza autorizzazione. La donna si presentava come medico estetico e praticava trattamenti di bellezza senza essere abilitata. Durante un controllo, sono stati sequestrati farmaci non autorizzati e strumenti utilizzati per le procedure.

(LaPresse) I Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di farmaci non autorizzati. Le indagini sono partite dopo una segnalazione riguardante trattamenti estetici eseguiti da personale non abilitato. Il monitoraggio dei social network ha permesso di individuare la donna, che si presentava come “ medico estetico ” e vantava risultati sui propri profili con oltre 10.000 follower. I Carabinieri hanno accertato che i trattamenti, tra cui botox e filler, venivano effettuati all’interno di un’abitazione senza le necessarie autorizzazioni. Durante un controllo, la donna è stata sorpresa mentre eseguiva un’iniezione su una cliente. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Catania, denunciata “finta medico estetico”: somministrava botox e filler abusivamente

Articoli correlati

Filler e botox nel centro estetico abusivo: denunciata una infermiera, si spacciava per dottoressaIl centro estetico abusivo era stato allestito in un'abitazione privata nella provincia di Caserta.

VIDEO |Si spaccia per medico estetico sui social e gestisce uno studio abusivo in casa: denunciata 40enneI carabinieri del Nas di Catania hanno deferito in stato di libertà una donna di 40 anni, residente nel capoluogo etneo, con l'accusa di esercizio...

Aggiornamenti e notizie su Catania denunciata finta medico...

Ambulatorio medico abusivo chiuso dai Nas a Catania: denunciata 40enneSi presentava sui social come medico estetico e pubblicizzava trattamenti con botox e filler a migliaia di follower. Ma secondo gli investigatori non aveva alcuna abilitazione sanitaria. I Carabinie ... tg24.sky.it

Finta estetista e influencer somministrava botox e filler in casa: sorpresa e denunciata dal NasI Carabinieri del NAS di Catania hanno denunciato una donna di 40 anni per esercizio abusivo della professione sanitaria e somministrazione di medicinali non autorizzati. La donna, pur non essendo ... lasicilia.it