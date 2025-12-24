Filler e botox nel centro estetico abusivo | denunciata una infermiera si spacciava per dottoressa

Il centro estetico abusivo era stato allestito in un'abitazione privata nella provincia di Caserta. La proprietaria, che si spacciava per dottoressa, non aveva nessun titolo per eseguire i trattamenti praticati nel centro abusivo. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

