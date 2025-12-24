Filler e botox nel centro estetico abusivo | denunciata una infermiera si spacciava per dottoressa

Il centro estetico abusivo era stato allestito in un'abitazione privata nella provincia di Caserta. La proprietaria, che si spacciava per dottoressa, non aveva nessun titolo per eseguire i trattamenti praticati nel centro abusivo.

Filler e botox nel centro estetico abusivo: denunciata una infermiera, si spacciava per dottoressa - Un centro estetico totalmente abusivo è stato scoperto dalla Guardia di Finanza in un'abitazione privata nella provincia di Caserta: la proprietaria si spacciava per una dottoressa specializzata in ...

Coppia opera con filler e botox abusivi, scoperto centro estetico a domicilio: i due non hanno alcun titolo medico - A Roma, un’operazione condotta dai Carabinieri ha portato alla luce un’attività abusiva di medicina estetica che operava senza alcuna autorizzazione e in condizioni potenzialmente pericolose per la ... leggo.it

Botox e filler a prezzi stracciati, denunciata finta dottoressa: l’attività promossa sui social - Non aveva nessuna abilitazione medica, eppure gestiva un centro estetico a Latina, facendo valutazioni cliniche sulle pazienti, diagnosi, e iniettando botox e filler. fanpage.it

