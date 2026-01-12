Castiglion Fiorentino il bando per la realizzazione del Drappo 2026

È stato pubblicato il bando per la realizzazione del Drappo 2026, dedicato all’ottavo centenario della morte di San Francesco. L’iniziativa, promossa a Castiglion Fiorentino, mira a celebrare questa ricorrenza con un lavoro artistico che rappresenti il patrimonio spirituale e culturale legato al santo. La selezione si rivolge a artisti e artigiani interessati a contribuire a questa importante commemorazione.

Arezzo, 12 gennaio 2026 – Bando per la realizzazione del Drappo 2026 ispirato all'ottavo centenario della morte di San Francesco. In occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco d'Assisi, la Commissione Drappo dell' Ente Palio di Castiglion Fiorentino ha pubblicato il bando per la realizzazione del Drappo del Palio dei Rioni 2026. Il tema scelto per l'edizione 2026 prevede che "il bozzetto del drappo dovrà contenere riferimenti al Santo, tenuto conto che nel paese sono presenti testimonianze storiche, artistiche e religiose che richiamano la figura di San Francesco". Un invito, dunque, a rileggere in chiave artistica una figura, quella di San Francesco, profondamente radicata nella storia e nell'identità della comunità castiglionese.

