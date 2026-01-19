Si ribalta con l’auto e colpisce la colonnina del metano paura a Castiglion Fiorentino

Ieri sera a Castiglion Fiorentino un incidente stradale ha coinvolto un'auto che si è ribaltata e ha colpito una colonnina del metano. L’intervento dei vigili del fuoco di Arezzo ha reso necessario intervenire per mettere in sicurezza l’area. L’evento ha suscitato preoccupazione tra i residenti, anche se al momento non sono stati riportati feriti gravi.

CASTIGLION FIORENTINO – Poco dopo le 19 di ieri (18 gennaio) una squadra dei vigili del fuoco del comando di Arezzo è intervenuta nel Comune di Castiglion Fiorentino a seguito di un grave incidente stradale che ha destato forte preoccupazione tra i residenti. Un’auto, per cause ancora in corso di accertamento da parte dei carabinieri giunti prontamente sul posto, è uscita di strada t erminando la sua corsa contro una colonnina del gas metano. L’urto ha causato il danneggiamento della struttura, rendendo necessarie immediate misure di sicurezza per prevenire fughe di gas e mettere in sicurezza l’intera area interessata.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

