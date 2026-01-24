San Cipriano Picentino visita pastorale dell' Arcivescovo Andrea Bellandi

L’Arcivescovo Monsignor Andrea Bellandi effettua una visita pastorale a San Cipriano Picentino, incontri che mirano a rafforzare il rapporto tra la comunità e la guida spirituale della diocesi Salerno-Campagna-Acerno. L’evento rappresenta un momento importante di ascolto e confronto, volto a promuovere la crescita della fede e il benessere della comunità locale.

Visita pastorale dell'Arcivescovo della Diocesi Salerno-Campagna-Acerno, Monsignor Andrea Bellandi, a San Cipriano Picentino. Nell’ambito della sua visita pastorale, il Vescovo ha incontrato oggi, nell’Aula Consiliare, il sindaco Sonia Alfano, l’Amministrazione Comunale, le istituzioni militari.🔗 Leggi su Salernotoday.it Natale 2025, ecco la lettera dell'Arcivescovo Andrea Bellandi per i fedeliIn vista del Natale 2025, l'Arcivescovo Andrea Bellandi rivolge un messaggio di speranza e riflessione ai fedeli della diocesi di Salerno-Campagna-Acerno. Leggi anche: Visita Pastorale, l'Arcivescovo in visita al Centro Diurno Integrato “Giovanni Caressa” di Anffas Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: SAN CIPRIANO PICENTINO. NUOVO FINANZIAMENTO PER LA SICUREZZA URBANA; Settore giovanile: programma gare; Salerno, ladri sospetti nel palazzo: colpo fallito in gioielleria; Tentano furto in una casa con trapani e flex, costretti a fuggire. San Cipriano Picentino. Il Sindaco Sonia Alfano: "Nuovi finanziamenti per il sistema di Video Sorveglianza del territorio" #SanCiprianoPicentino #comunedisanciprianopicentino #picentini #sicurezzaurbana #AgendaPolitica - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.