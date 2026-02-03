Pietro Toro è il nuovo segretario del Pd di Castel San Giorgio

Pietro Toro è stato scelto come nuovo segretario del Pd a Castel San Giorgio. Durante il congresso dello scorso fine settimana, il professore ha ottenuto la maggioranza dei voti e ora guida il circolo locale. La sua elezione apre una fase nuova per il partito nel paese, con l’obiettivo di rafforzare i rapporti tra i membri e rinnovare l’impegno politico sul territorio.

Si apre una nuova stagione politica per il Partito Democratico di Castel San Giorgio. Con l'elezione del professore Pietro Toro alla guida del Circolo cittadino, avvenuta nel congresso tenutosi lo scorso fine settimana, prende ufficialmente il via un percorso che punta a rafforzare il legame tra.

