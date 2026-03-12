Cassazione | verdetto finale su 5 imputati Jo-Ti dopo 22 anni

La Corte Suprema di Cassazione sta per emettere il verdetto finale su cinque imputati coinvolti nel processo Jo-Ti, una vicenda giudiziaria che ha avuto inizio oltre ventidue anni fa nella provincia di Reggio Calabria. La decisione conclusiva si avvicina dopo un lungo iter giudiziario, che ha visto diversi passaggi e udienze nel corso degli anni.

La Corte Suprema di Cassazione si appresta a pronunciare il verdetto definitivo sul lungo processo Jo-Ti, un'inchiesta che ha attraversato oltre ventidue anni di cronaca giudiziaria nella provincia di Reggio Calabria. L'udienza è fissata per il 31 marzo, momento in cui la terza sezione della corte suprema dovrà emettere la sentenza finale su cinque imputati: Domenico Ecelestino, Luigi Chillino, Loretta Tramonti, Orazio Ficaa e Maurizio Marino. Questa data segna la conclusione di una delle vicende giudiziarie più longeve della storia recente della Dda reggina, iniziata tra il 2003 e il 2004 con l'arresto di circa un centinaio di persone coinvolte nel narcotraffico.