Battleship arriva il verdetto per altri 8 imputati | inflitte condanne per oltre 30 anni di reclusione

A Monteroni di Lecce è stato pronunciato il verdetto per otto imputati coinvolti nell’inchiesta Battleship, che riguarda l’associazione “Caracciolo-Montenegro”. Quattro di loro sono stati condannati a pene che superano i trenta anni di reclusione complessivi. Un altro imputato è deceduto prima della lettura del verdetto, e nessuno ha fatto richiesta di riti alternativi.

Emessa ieri la sentenza nel processo ordinario scaturito dall'inchiesta sull'associazione "Caracciolo-Montenegro", impegnata in affari di droga negli anni 2014 e 2015, a Monteroni, Leverano, Copertino e Porto Cesareo MONTERONI DI LECCE - È arrivato il verdetto per gli otto imputati (un altro nel frattempo è deceduto) che non avevano fatto richieste di riti alternativi, coinvolti nell'inchiesta Battleship sull'associazione "Caracciolo-Montenegro", ritenuta una costola secessionista dello storico clan della Scu Tornese di Monteroni e attiva, negli anni 2014 e 2015, nella stessa Monteroni, Leverano, Copertino e Porto Cesareo.La sentenza emessa ieri dal tribunale di Lecce, presieduto dalla giudice Annalisa De Benedictis, ha disposto quattro condanne.