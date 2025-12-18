Nel caso Garlasco, la difesa di Alberto Stasi sottolinea come le perizie sul DNA, seppur con criticità, abbiano escluso il coinvolgimento dell'imputato. Durante il contraddittorio, sono emersi elementi che mettono in discussione le conclusioni a suo carico, evidenziando l'importanza delle analisi e delle testimonianze raccolte. La vicenda continua a mantenere alta l’attenzione sull’evolversi delle prove e delle interpretazioni tecniche.

© Iltempo.it - Caso Garlasco: difesa Stasi, 'Sempio non verrà condannato per il Dna'

Pavia, 18 dic. (Adnkronos) - "Abbiamo assunto la perizia nel contraddittorio, sono state fatte le domande in particolare alla dottoressa Albani (e anche agli altri due periti) che ciascuna parte riteneva importanti e sappiamo benissimo che su due unghie di due mani diverse c'è un Dna misto, non consolidato, parziale perché non è un profilo completo e con delle criticità, ma abbiamo sicuramente un dato significativo che esclude Alberto Stasi". Lo afferma l'avvocata Giada Bocellari, da sempre legale di Stasi condannato in via definitiva a 16 anni di carcere per il delitto di Chiara Poggi al termine dell'incidente probatorio che vede al centro il nuovo indagato Andrea Sempio per il concorso nel delitto di Garlasco. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Leggi anche: Garlasco, concluso l'incidente probatorio. La difesa di Sempio: «Dna non identificabile». Stasi accerchiato dai fotografi

Leggi anche: Caso Garlasco: difesa Sempio a lavoro su relazione Dna

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Delitto di Garlasco, l’ipotesi della difesa Sempio sul conflitto alla Consulta senza la revisione del…; Garlasco, concluso l'incidente probatorio. La difesa di Sempio: «Dna non identificabile». Stasi accerchiato dai fotografi; Garlasco, accesso negato agli atti su Sempio: perché Stasi non era “parte”; Garlasco, conto alla rovescia per il 18, legale Sempio: perizia non è pistola fumante ma d'acqua.

Caso Garlasco: Alberto Stasi a sorpresa in aula. La difesa di Sempio attacca sul Dna - In tribunale il confronto finale tra periti sul materiale genetico, con la difesa che solleva dubbi scientifici e giuridici sulle conclusioni dell’accusa ... huffingtonpost.it