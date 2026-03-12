Caso Dardanelli | l’atto parlamentare sfida la versione
Un atto parlamentare ha messo in discussione la versione ufficiale sulla morte del carabiniere Fausto Dardanelli, avvenuta a Bagaladi nel luglio 2016. La deputata Stefania Ascari ha presentato una proposta che solleva dubbi sui fatti comunicati finora dalle autorità. La vicenda riprende così l’attenzione pubblica, riaccendendo il dibattito sulla versione dei fatti consegnata finora.
La morte del carabiniere Fausto Dardanelli, avvenuta a Bagaladi nel luglio 2016, torna al centro dell’attenzione pubblica grazie all’intervento della deputata Stefania Ascari. Un atto di controllo parlamentare depositato a gennaio ha richiesto chiarimenti ai Ministeri della Giustizia e della Difesa sulle modalità investigative originali. I parenti del militare continuano a contestare la classificazione ufficiale del decesso come suicidio, sostenendo che esistono lacune non colmate. L’iniziativa politica mira a forzare una rivalutazione delle prove raccolte quasi un decennio fa, ponendo l’accento sulla necessità di rispondere definitivamente alle domande irrisolte sollevate dalla famiglia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Articoli correlati
Caso Rossi, la commissione parlamentare esclude l’ipotesi del suicidioDopo 13 anni dai fatti, la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi nella sede del Banca Monte dei Paschi di Siena a Rocca...
Ordona senza postamat per la terza volta: il caso arriva a Roma, scatta interrogazione parlamentareL'ultimo, in ordine di tempo, è avvenuto nella notte del 27 febbraio (qui i dettagli).