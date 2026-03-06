Caso Rossi la commissione parlamentare esclude l’ipotesi del suicidio

Dopo 13 anni dai fatti, la commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di David Rossi ha escluso l’ipotesi del suicidio, confermando che il caso rimane aperto. La relazione finale non indica motivazioni specifiche, ma elimina la possibilità del gesto volontario. La decisione è stata comunicata ufficialmente dopo un lungo iter investigativo che ha coinvolto diverse fonti e approfondimenti.

Dopo 13 anni dai fatti, la commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di David Rossi nella sede del Banca Monte dei Paschi di Siena a Rocca Salimbeni, esclude definitivamente l'ipotesi di suicidio Tredici anni dopo gli eventi che sconvolsero Siena, il caso della morte di David Rossi torna a riaprirsi con un peso diverso. Non più soltanto dubbi ma, secondo la commissione parlamentare d'inchiesta, elementi concreti che cambiano radicalmente la prospettiva su quanto accadde il 6 marzo 2013 nella sede del Banca Monte dei Paschi di Siena a Rocca Salimbeni. "Siamo qui perché finalmente, dopo tanti anni, grazie alle due perizie... "La prima perizia a firma Gregori-Manghi e la seconda a firma Manghi", insieme "ai chiarimenti dati in audizione dagli stessi consulenti nelle sedute... Approvata all'unanimità la relazione intermedia: riaperto il fascicolo in Procura a Siena, venerdì la presentazione pubblica Nel rendiconto di metà... Il presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta Gianluca Vinci annuncia nuove perizie che escludono il suicidio dell'ex manager Mps. I legali della famiglia chiedono alla Procura di Siena di ... La Commissione parlamentare presenterà alle 11 a Palazzo Piccolomini la relazione di metà mandato secondo cui Rossi sarebbe stato vittima di un omicidio. Sarà deposta una corona di fiori sulla tomba d ... La notizia rimbalzata da Roma, ossia la riapertura del caso di David Rossi con l'ipotesi di omicidio, è destinata a ribaltare non solo i verdetti giudiziari fin qui acquisiti, ma probabilmente anche diversi equilibri che in città sono misurati da sempre col bilancin