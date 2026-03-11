Case green verso l’infrazione Ue | l’Italia non ha una strategia

Il governo italiano non ha ancora elaborato una strategia chiara per le case green, dopo la conclusione dell’esperienza del Superbonus e del 110%, che si è chiusa senza esiti positivi. Attualmente si sta rischiando una procedura d’infrazione da parte dell’Unione Europea a causa della mancata applicazione della direttiva sulle case sostenibili. La situazione rimane critica e senza interventi concreti.

Dopo il Superbonus il nulla. Chiusa, non senza problemi, l’esperienza del 110%, il governo Meloni è rimasto senza strategia e si trova così a rischiare una procedura d’infrazione dell’Ue per l’applicazione della direttiva sulle Case green. La Commissione europea ha mosso il primo passo per l’apertura della procedura d’infrazione. L’Italia è in buona compagnia, con altri 18 Paesi Ue (tra cui Francia e Germania) che non hanno presentato il piano nazionale di ristrutturazione degli edifici richiesto dalla direttiva. La scadenza era fissata al 31 dicembre 2025, ma è stata mancata da 19 capitali, dimostrando come la transizione verde non sia più una priorità per molti in Ue. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

