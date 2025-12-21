Prosegue il programma di potenziamento della sanità territoriale dell’Asp di Palermo. Domani, lunedì 22 dicembre, l’Azienda sanitaria provinciale inaugurerà altre due case della comunità, realizzate nell’ambito degli interventi finanziati con fondi del Pnrr - Missione 6 Salute.Il primo. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

© Palermotoday.it - In provincia arrivano altre due case della comunità, inaugurazione a Valledolmo e Ventimiglia di Sicilia

Leggi anche: Al via nuovi investimenti per 20 milioni di euro per 7 Case della comunità a Parma e provincia

Leggi anche: Case isolate in provincia depredate senza pietà: due arrestati e due in fuga

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Affitti brevi, arrivano le nuove regole (più complicate): dall'apertura della partita Iva all'iscrizione all'Inps, tutte le novità; Natale in casa Artecard, arrivano due pass culturali per gli eventi in Campania; Piano neve e manutenzione delle strade in provincia di Chieti: arrivano 2,3 milioni; Contributi a Fondo Perduto 2026: Cosa Sono e Come Ottenerli (Guida Pratica).

Asp Catania, prime due Case della comunità in provincia - Oltre 2,6 milioni di euro investiti per gli interventi a Mirabella Imbaccari e Grammichele, finanziati con fondi ... ansa.it