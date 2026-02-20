Decreti ingiuntivi Casa Sollievo replica e punta il dito contro Asl Fg e Regione | Pronti ricorsi e denunce

Casa Sollievo della Sofferenza ha annunciato di essere pronta a ricorrere contro l’Asl Foggia e la Regione Puglia, dopo aver emesso oltre 1300 decreti ingiuntivi. La struttura accusa le autorità sanitarie di aver creato ritardi e problemi finanziari, che hanno portato a questa situazione. La direzione dell’ospedale denuncia anche le dichiarazioni delle sigle sindacali locali, che secondo loro non rispecchiano la realtà dei fatti. La situazione resta tesa e si prepara a nuove azioni legali.

Sui 1.300 decreti ingiuntivi pronti a essere depositati dai lavoratori, la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza fa delle precisazioni La Fondazione avrebbe revocato la propria decisione mentre i sindacati avrebbero rinunciato allo stato di agitazione. L'Asl Foggia dal canto suo - “con 10 anni di ritardo” - ha prodotto due distinti documenti (delibera 17 del 08.01.2026 e Verbale 13.02.26 Gruppo di lavoro) "che di fatto negano gran parte dei crediti vantati dalla Fondazione”. Secondo la Fondazione, “diversamente da quanto annunciato”, il personale non ha più revocato le 1.300 istanze di messa in mora.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Leggi anche: Riesplode la guerra sui conti di Casa Sollievo: pronti 1300 ingiuntivi dei lavoratori che rivendicano gli arretrati Leggi anche: Sassoli punta il dito contro Pilotto: "Serve una guida politica forte". La replica: lavoro con tutti i sindaci Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Riesplode la guerra sui conti di Casa Sollievo: pronti 1300 ingiuntivi dei lavoratori che rivendicano gli arretrati - FoggiaToday; San Giovanni Rotondo (FG), 1300 decreti ingiuntivi contro l’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza; San Giovanni Rotondo, torna la tensione all’ospedale Casa Sollievo della Sofferenza: i sindacati annunciano 1300 decreti ingiuntivi per mancato riconoscimento di arretrati ai dipendenti; Casa Sollievo, 1.300 decreti ingiuntivi contro l’azienda: il personale chiede stipendi e arretrati. CASA SOLLIEVO Casa Sollievo: 1.300 decreti ingiuntivi per stipendi e arretrati non pagatiLa decisione segue il mancato adeguamento economico previsto dal CCNL 2022/2024 e il mancato pagamento degli arretrati contrattuali ... statoquotidiano.it Casa Sollievo a San Giovanni Rotondo, 1.300 decreti ingiuntivi contro l’azienda per adeguamenti e arretrati non pagatiI sindacati denunciano il mancato adeguamento economico previsto dal ccnl 2022/2024 e e annunciano nuove azioni di mobilitazione a tutela dei lavoratori dell’ospedale ... lagazzettadelmezzogiorno.it CASA SOLLIEVO CONTRO ASL E REGIONE: “Sconcerto per atti e dichiarazioni, pronti ai ricorsi” - facebook.com facebook Ospedale Casa Sollievo a San Giovanni Rotondo, 1.300 decreti ingiuntivi contro l’azienda per stipendi e arretrati non pagati x.com