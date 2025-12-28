Casa Sollievo della Sofferenza | pre-intesa fra direzione e sindacato Primo passo ma vertenza ancora non chiusa
Di seguito un comunicato diffuso da Anmirs: Si è svolto ieri un nuovo incontro istituzionale sul futuro dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo alla presenza, tra gli altri, anche del Governatore della Regione Puglia Michele Emiliano. Al termine del confronto è stata raggiunta una pre-intesa che rappresenta un primo, importante passo verso la ricomposizione della vertenza: la Direzione Generale dell’IRCCS si impegna a revocare formalmente la disdetta del contratto e solo a seguito di tale atto il sindacato dichiara la propria disponibilità a revocare lo stato di sciopero annunciato nei giorni scorsi, confermando un approccio responsabile e orientato alla tutela dei pazienti e dei lavoratori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
