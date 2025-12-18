Casa Sollievo i lavoratori dichiarano guerra alla Direzione Generale | diffide fiaccolata e sciopero generale

Le Segreterie Sindacali del comparto e della dirigenza medica di Casa Sollievo annunciano una risposta decisa al fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto, con diffide, fiaccolata e sciopero generale. La situazione è diventata insostenibile, e le organizzazioni sindacali manifestano il loro disappunto e la volontà di tutela dei diritti dei lavoratori. Un passo importante per rivendicare condizioni di lavoro più dignitose e un dialogo serio con la Direzione Generale.

Le Segreterie Territoriali e Aziendali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Medica (Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up), riunite in data odierna, prendono atto con estrema gravità del fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto, esperita.

Casa Sollievo, il PLD Puglia: “Difendere i lavoratori significa difendere la qualità delle cure” - asa Sollievo della Sofferenza, il PLD Puglia: “Difendere i lavoratori significa difendere la qualità delle cure” San Giovanni Rotondo – La tutela dei diritti contrattuali del personale sanitario non è ... statoquotidiano.it

Casa Sollievo, è sciopero: fallito il vertice in Prefettura - CASA SOLLIEVO, è SCIOPERO: FALLITO IL VERTICE IN PREFETTURA Puglia, San Giovanni Rotondo: sfuma l'accordo tra sindacato e direzione. ilsipontino.net

È IL PUTIFERIO Casa Sollievo, la protesta esplode: fischi, camici lanciati e la sfiducia al direttore generale - Video - facebook.com facebook

L'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, in Puglia, risulta tra i "principali centri di riferimento nazionali per il trattamento chirurgico dei tumori del distretto testa-collo" secondo il piano Esiti 2025, elaborato da @Agenas_Salute. #ANSASalute x.com

