Casa Sollievo i lavoratori dichiarano guerra alla Direzione Generale | diffide fiaccolata e sciopero generale

Le Segreterie Sindacali del comparto e della dirigenza medica di Casa Sollievo annunciano una risposta decisa al fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto, con diffide, fiaccolata e sciopero generale. La situazione è diventata insostenibile, e le organizzazioni sindacali manifestano il loro disappunto e la volontà di tutela dei diritti dei lavoratori. Un passo importante per rivendicare condizioni di lavoro più dignitose e un dialogo serio con la Direzione Generale.

Le Segreterie Territoriali e Aziendali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto e della Dirigenza Medica (Fp Cgil, Fp Cisl, Uil Fpl, Fials, Nursind e Nursing Up), riunite in data odierna, prendono atto con estrema gravità del fallimento della procedura di raffreddamento del conflitto, esperita. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

