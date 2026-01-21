Cartellone degli spettacoli a teatro | gennaio-febbraio 2026

Ecco il cartellone degli spettacoli in scena nei teatri di Milano per i mesi di gennaio e febbraio 2026. Una selezione di rappresentazioni e performance che riflettono la varietà e la qualità dell'offerta culturale cittadina. Consultate le date e i dettagli degli spettacoli per pianificare le vostre visite teatrali durante i prossimi mesi.

Di seguito trovate il cartellone degli spettacoli in programma nei teatri milanesi nei mesi di gennaio e febbraio. Teatro alla Scala Piazza della Scala 02 88791 www.teatroallascala.org La Bella addormentata nel bosco 18 dicembre – 13 gennaio 2026 Professori dell'Orchestra del Teatro alla Scala 11 gennaio Solisti dell'Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala 21 gennaio Beatrice Rana 23 gennaio Juan Diego Flórez 25 gennaio Riccardo Chailly Hindemith Gershwin 26 gennaio – 30 gennaio Comedian Harmonists: le voci della memoria 26 gennaio Gala Fracci 31 gennaio Götterdämmerung 1 febbraio – 17 febbraio Professori dell'Orchestra del Teatro alla Scala 8 febbraio Solisti dell'Accademia di perfezionamento per cantanti lirici del Teatro alla Scala 13 febbraio?eská Filharmonie Semyon Bychkov Beatrice Rana 28 febbraio acquista i biglietti Piccolo Teatro Strehler – Teatro Studio Melato Largo Greppi, 1 848 800304

