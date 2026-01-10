' Roma Teatro' di Cerignola stagione per famiglie 2026 | il cartellone degli spettacoli

Il Roma Teatro di Cerignola presenta la stagione 2026 dedicata alle famiglie, con un cartellone di spettacoli pensati per il pubblico di ogni età. L’11 gennaio, si apre con la rappresentazione di “Hansel e Gretel” del Molino dell’Arte di Altamura, un’occasione per condividere un momento di cultura e intrattenimento in un ambiente accogliente e rispettoso.

Il Roma Teatro di Cerignola prosegue anche quest'anno il proprio percorso dedicato alle famiglie. Il pubblico potrà incontrare l'11 gennaio 'Hansel e Gretel' portato in scena dal 'Molino dell'Arte' di Altamura, una fiaba intramontabile che affronta con delicatezza temi universali come il coraggio.

