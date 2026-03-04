Tutto sulla carta docente ai precari Iscriviti alla newsletter Diventare Insegnanti

La carta docente è stata spesso vista come un'opportunità limitata ai docenti di ruolo, lasciando fuori i precari. Recentemente, è stato annunciato un nuovo sistema che permette ai precari di iscriversi e usufruire di questo strumento. La procedura di adesione è stata resa più accessibile, con l'obiettivo di ampliare le possibilità di formazione e aggiornamento per gli insegnanti senza un contratto a tempo indeterminato.

La carta docenti ha rappresentato per molto tempo un ennesimo strumento di discriminazione Con i ricorsi si è riusciti da tempo per via comunitaria a ripristinare il principio di non discriminazione Dalle sentenze si è passati alla nuova normativa, che estende il diritto anche ai precari Un successivo step è stato rappresentato dall'estensione del diritto.