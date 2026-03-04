Sono stati rivelati nuovi dettagli sulla vita privata di Kate Middleton, in particolare riguardo alla presenza di sua madre Carole nella quotidianità dei Principi del Galles. Si sa che Carole interviene frequentemente nella routine della famiglia, influenzando momenti quotidiani e decisioni. La relazione tra Kate, William e la madre della moglie si svolge sotto l’osservazione pubblica e mediatica, senza ulteriori approfondimenti sulle dinamiche interne.

Emergono nuovi dettagli della vita privata di Kate Middleton. Questa volta si tratta dei suoi genitori, in particolare di Carole, che è una presenza costante nella sua quotidianità, intervenendo molto nella routine dei Principi del Galles. E William non ha potuto che accettare questa vicinanza forzata. Ma la sua reazione non è per niente scontata. Kate Middleton, il ruolo dei genitori Carole e Michael. Kate Middleton è molto unita ai suoi genitori che sono sempre stati presenti nella vita della figlia anche dopo il matrimonio con William. Una cosa inusuale per chi entra nella Famiglia Reale che di solito diradano i rapporti con i parenti. Basti pensare anche alla Regina Camilla che, a causa dei doveri di Corte, non riesce a stare coi suoi figli quanto vorrebbe, nemmeno a Natale, poiché sono invitati a Palazzo ad anni alterni. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton, la reazione di William alla presenza costante della suocera Carole

