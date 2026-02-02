Kate Middleton William sempre più vicino alla suocera | Carole è una seconda mamma

Kate Middleton si avvicina sempre di più a Carole Middleton. La Principessa trascorre molto tempo con la suocera, che ormai considera come una seconda mamma. William, intanto, si avvicina a sua madre e alla famiglia Middleton, consolidando un legame che si fa più stretto di giorno in giorno. La futura Regina d’Inghilterra sembra aver trovato un nuovo punto di riferimento nella famiglia di William.

Kate Middleton è destinata a diventare la Regina d’Inghilterra. La Principessa è ormai di casa a Buckingham Palace e l’intera famiglia Middleton assume un ruolo sempre più centrale all’interno della monarchia britannica. È in particolar modo Carole, la mamma di Catherine, a essersi guadagnata la benevolenza delle teste coronate. Si dice che il suo rapporto con il Principe William sia sempre più stretto e che, nel corso degli anni, sia diventata come una “seconda mamma” per il genero. L’affetto tra William e suocera. Quando William ha iniziato a frequentare Kate, ha trovato nei Middleton una seconda famiglia. 🔗 Leggi su Dilei.it

