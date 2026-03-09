Il governo si trova a fronteggiare una situazione critica legata all’impennata dei prezzi dei carburanti, che sta mettendo sotto pressione le risorse statali. Le Borse europee hanno registrato un recupero nel finale di giornata, evitando ulteriori perdite, mentre il prezzo del petrolio è sceso sotto i 100 dollari al barile. La questione delle accise mobili rimane al centro dell’attenzione.

Le Borse europee hanno ridotto il calo nel finale ed evitato una nuova disfatta, con il prezzo del petrolio che è tornato sotto i 100 dollari al barile. Ma i mercati viaggiano ancora in acque agitate mentre regna l’incertezza sulla durata della guerra in Medio Oriente. Lo Stoxx 600, l’indice che raggruppa i principali titoli quotati sui mercati azionari europei, ha ceduto ieri lo 0,63% e mandato in fumo altri 116 miliardi di capitalizzazione, che si aggiungono ai 918 miliardi della settimana scorsa. Seduta in rosso per Parigi (-0,98%), Francoforte (-0,77%), Londra (-0,34%) e Milano (-0,29%). La folle corsa dei carburanti manda in tilt il governo. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - La folle corsa dei carburanti manda in tilt il governo. Le accise mobili potrebbero non bastare

Articoli correlati

Meloni valuta le accise mobili per contrastare il caro prezzi dei carburantiIl governo italiano intende affrontare con decisione quella che viene definita una vera e propria “guerra nella guerra” contro le speculazioni e...

Leggi anche: Caro carburanti, diesel supera i 2 euro: cosa cambia al distributore con le accise mobili

Aggiornamenti e notizie su folle corsa

Temi più discussi: Benzina, la folle corsa dei prezzi. Adiconsum Sardegna: Sciacalli che sbranano le famiglie; Folle corsa dei ladri dopo la rapina. Auto speronata e carabinieri feriti; Con un’auto rubata e sotto l’effetto di droghe, la folle corsa finisce a Iseo; Non volevo: il semaforo bruciato e la folle corsa in centro a Varese prima dell’incidente.

Benzina, la folle corsa dei prezzi. Adiconsum Sardegna: «Sciacalli che sbranano le famiglie»Il salasso è in corso. E più passano le ore, più i portafogli degli automobilisti sardi vengono svuotati. Ieri, per tutta la giornata, i cartelli esposti da ogni distributore di carburante dell’Isola ... unionesarda.it

Continua a Modena la folle corsa del diesel: il 41% ha raggiunto o superato i 2 euro'In attesa della riduzione di 20 centesimi delle accise, che Federconsumatori continua a chiedere da tempo, verifichiamo alcuni fenomeni di oggi a Modena. Ovviamente ci riferiamo a dati verificati tra ... lapressa.it

Folle corsa in auto e 300 grammi di cocaina sotto il giubbotto: arrestato un 38enne a Barcellona https://gazzettadelsud.it/p=2181828 - facebook.com facebook