Maxifrode dell' argento | sequestro per 15 milioni di euro coinvolta una ditta bolognese | FOTO
La Guardia di Finanza ha sequestrato 15 milioni di euro di beni tra argento e oro. La ditta bolognese coinvolta si occupava di materiale proveniente da fonti sospette. Sono quindici le persone indagate, tra cui amministratori e complici, per reati che vanno dall’evasione fiscale all’associazione a delinquere. La vasta operazione mira a smascherare un sistema di riciclaggio e truffa su larga scala.
Tonnellate di argento dalla provenienza dubbia e oro in lamine sequestrati. Quindici indagati a vario titolo per associazione a delinquere, evasione fiscale, autoriciclaggio e ricettazione. È il bilancio dell'operazione “Black silver” della procura di Arezzo che ha portato la Guardia di finanza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Maxi operazione contro il mercato nero dell'argento, sequestratati 15,7 milioni di euro e 15 indagati: coinvolta anche Pescara [FOTO-VIDEO]
La Guardia di Finanza ha smantellato un vasto giro di mercato nero dell’argento.
Maxifrode fiscale nel settore dell’argento: indagati 15 persone e 9 società. Sequestri per 15,7 milioni di euro
La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato oltre 15 milioni di euro a 15 persone e 9 società coinvolte in una maxi frode fiscale nel settore dell’argento.
Maxi-frode nel commercio dell'argento: sequestrati beni per 15,7 milioniUna maxi-operazione della guardia di finanza di Arezzo ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 15,7 milioni di euro. Tutto è scaturito da una ... gonews.it
Maxi frode dell’argento da oltre 15 milioni di euro: perquisizioni e sequestri della Guardia di finanza anche a Catania e Messina. In soli cinque mesi, il volume degli scambi illeciti ha superato i 13.000 chili di argento, generando profitti illegali per oltre 12 milioni di euro, in gran parte reinvestiti per alimentare nuovame ... ilsicilia.it
