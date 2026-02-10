Maxifrode dell' argento | sequestro per 15 milioni di euro coinvolta una ditta bolognese | FOTO

La Guardia di Finanza ha sequestrato 15 milioni di euro di beni tra argento e oro. La ditta bolognese coinvolta si occupava di materiale proveniente da fonti sospette. Sono quindici le persone indagate, tra cui amministratori e complici, per reati che vanno dall’evasione fiscale all’associazione a delinquere. La vasta operazione mira a smascherare un sistema di riciclaggio e truffa su larga scala.

Tonnellate di argento dalla provenienza dubbia e oro in lamine sequestrati. Quindici indagati a vario titolo per associazione a delinquere, evasione fiscale, autoriciclaggio e ricettazione. È il bilancio dell'operazione “Black silver” della procura di Arezzo che ha portato la Guardia di finanza.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Approfondimenti su Maxifrode Argento

La Guardia di Finanza ha smantellato un vasto giro di mercato nero dell’argento.

La Guardia di Finanza di Arezzo ha sequestrato oltre 15 milioni di euro a 15 persone e 9 società coinvolte in una maxi frode fiscale nel settore dell’argento.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Maxifrode Argento

Argomenti discussi: Maxi frode sull’argento: sequestri per oltre 15,7 milioni di euro. Coinvolte 15 persone e 9 società; Maxifrode fiscale nel settore dell'argento: indagati 15 persone e 9 società. Sequestri per 15,7 milioni di euro; Frode fiscale sull’argento, sequestri in mezza Italia: nel mirino anche Catania e Messina; Frode nel commercio di argento 15 indagati e sequestri per oltre 15 milioni.

Maxi-frode nel commercio dell'argento: sequestrati beni per 15,7 milioniUna maxi-operazione della guardia di finanza di Arezzo ha portato al sequestro preventivo di beni per oltre 15,7 milioni di euro. Tutto è scaturito da una ... gonews.it

Maxi frode dell’argento da oltre 15 milioni di euro: perquisizioni e sequestri della Guardia di finanza anche a Catania e Messina. In soli cinque mesi, il volume degli scambi illeciti ha superato i 13.000 chili di argento, generando profitti illegali per oltre 12 milioni di euro, in gran parte reinvestiti per alimentare nuovame ... ilsicilia.it