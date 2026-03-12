Il giornalista Giovanni Capuano ha preso posizione sugli arbitri dopo le partite di andata degli ottavi di finale di Champions League. In un intervento pubblico, ha affermato che gli arbitri sono l’unica componente del calcio italiano a rimanere in Europa, nonostante le numerose critiche ricevute. La sua dichiarazione si concentra sulla difesa degli ufficiali di gara in un momento di discussioni accese.

Il giornalista Giovanni Capuano ha difeso gli arbitri dopo le gare di andata degli ottavi di finale di Champions League. Di seguito le sue parole. Giovanni Capuano, sul proprio profilo X ufficiale, ha parlato di arbitri, difendendo quelli italiani, spesso volentieri nel mirino delle critiche nel corso degli ultimi tempi.? Ascolta Juventus News 24! Non hai tempo di leggere? Ascolta il nostro podcast: le ultime notizie a tinte bianconere in formato audio. Clicca qui e avvia il player! Il giornalista ha sottolineato le buone prestazioni arbitrali di Guida e Mariani, impegnati rispettivamente a dirigere Newcastle Barcellona e Real Madrid Manchester City. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Capuano difende gli arbitri: «La parte più criticata del calcio italiano è l'unica che resta in Europa, mentre le squadre…»

