Manna | Il Var sta penalizzando gli arbitri forse è il caso che il calcio italiano ragioni su quel che sta accadendo
Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha recentemente commentato l’utilizzo del VAR, sottolineando come questa tecnologia possa influire sul lavoro degli arbitri. In un’intervista a Radio Crc, ha espresso l’idea che il calcio italiano dovrebbe riflettere sulle conseguenze di questa innovazione e sul suo impatto nel rispetto delle regole e della corretta gestione delle partite.
Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Radio Crc, partner del Napoli. Le parole di Manna. Episodi arbitrali col Verona: «Stiamo vivendo un momento storico non felice, perché è evidente che ci sono problemi oggettivi per una serie di vicissitudini e di eventi che stanno caratterizzando il campionato. Quello che è successo a noi è evidente, l’arbitro ha fatto una buona gara ma è stato condizionato in modo negativo dal Var. In questo momento il Var sta penalizzando gli arbitri, sono valutazioni soggettive; dopo revisioni così lunghe e non prendere decisioni corrette, per me è qualcosa di sbagliato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
