Il direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna, ha recentemente commentato l’utilizzo del VAR, sottolineando come questa tecnologia possa influire sul lavoro degli arbitri. In un’intervista a Radio Crc, ha espresso l’idea che il calcio italiano dovrebbe riflettere sulle conseguenze di questa innovazione e sul suo impatto nel rispetto delle regole e della corretta gestione delle partite.

Il direttore sportivo del Napoli Giovanni Manna ha parlato ai microfoni di Radio Crc, partner del Napoli. Le parole di Manna. Episodi arbitrali col Verona: «Stiamo vivendo un momento storico non felice, perché è evidente che ci sono problemi oggettivi per una serie di vicissitudini e di eventi che stanno caratterizzando il campionato. Quello che è successo a noi è evidente, l’arbitro ha fatto una buona gara ma è stato condizionato in modo negativo dal Var. In questo momento il Var sta penalizzando gli arbitri, sono valutazioni soggettive; dopo revisioni così lunghe e non prendere decisioni corrette, per me è qualcosa di sbagliato. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Manna: «Il Var sta penalizzando gli arbitri, forse è il caso che il calcio italiano ragioni su quel che sta accadendo»

