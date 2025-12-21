Firenze, 21 dicembre 2025 – L’atmosfera natalizia non mitiga la collera del tifo della Fiorentina. La situazione in classifica è pesante. I viola, ancora a secco di vittorie (unica squadra a non aver mai raggiunto i tre punti in questo campionato) cercano punti vitali per evitare lo spettro di una retrocessione. Che nessuno riesce a nominare ma che purtroppo è uno spauracchio. Contro l’Udinese va in scena la rabbia dei supporter. Nei primi venti minuti della partita la curva rimane vuota. Per un silenzio pesantissimo, che vuole sottolineare il dissenso della tifoseria nei confronti della società, rea, a detta degli stessi supporter, di aver compiuto diversi errori. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Fiorentina: la città e la tifoseria nel giorno della protesta. Curva vuota i primi 20 minuti

