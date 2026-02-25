Capello sicuro | Questo è il problema delle squadre italiane

Le parole di Fabio Capello dagli studi di Sky Sport dopo la sconfitta e l'eliminazione dell'Inter dalla Champions League per mano dei norvegesi del Bodo Glimt: "Il calcio italiano gioca sotto ritmo". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

Capello sulla Juve: «Ai bianconeri servono giocatori che sappiano fare la differenza. Ma c’è questo problema da superare»Fabio Capello ha commentato il momento della Juventus, evidenziando che la squadra ha bisogno di giocatori capaci di cambiare le partite.

Buffon sicuro: «Corsa scudetto? Inter Napoli spot per il nostro calcio. Sulle italiane in Champions dico questo» – VIDEOGianluigi Buffon commenta la corsa scudetto tra Inter e Napoli, sottolineando come questa sfida rappresenti un esempio positivo per il calcio italiano.

SIDOR I STOPA OCENIAJ WITEK. PODSUMOWUJEMY AUSTRALIAN OPEN 2026!

Temi più discussi: Capello: Juve, il falso 9 solo se hai Totti o Messi. Inter, è Dimarco il segreto per rimontare il Bodo; Olio di rosmarino capelli, funziona davvero per la crescita o è solo un mito?; Alopecia areata: cura e cause; Claudio Amendola: Gasperini mi ricorda Capello. Dybala? Prenderei Nico Paz. Con la Juve pagheremo noi.

Ronaldo sicuro: «Come si rimonta questa partita? Servirà l’aiuto dei tifosi». Poi lo scambio di battute a Sky con Fabio CapelloRonaldo sicuro: «Come si rimonta questa partita? Servirà l’aiuto dei tifosi». Poi lo scambio di battute a Sky con Fabio Capello In un San Siro carico di tensione e aspettative, anche Ronaldo Il Fenom ... calcionews24.com

Inter-Bodo: il Meazza celebra l’ex Ronaldo, ma che imbarazzo il siparietto del Fenomeno con CapelloPrima della gara applausi per il ritorno del brasiliano, in campo insieme a Vieri, poi l’ex allenatore lo stuzzica dallo studio di Sky Sport ... sport.virgilio.it

Capelli al sicuro Scegli il termoprotettore perfetto! https://l.grazia.it/Kjj - facebook.com facebook