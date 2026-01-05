Capello | Xabi Alonso conosce il Real come giocatore fare l’allenatore è diverso Caso Negreira? In Italia abbiamo agito con Calciopoli
Fabio Capello affronta il tema delle differenze tra essere giocatore e allenatore, con un riferimento a Xabi Alonso e alla sua conoscenza del Real Madrid. Parla anche di questioni legate a scandali come il caso Negreira, mettendoli in confronto con l’esperienza italiana di Calciopoli. L’intervista, rilasciata a Marca, offre uno sguardo sulla carriera di Capello e sullo stato attuale del club madrileno.
L’ex tecnico Fabio Capello intervistato da Marca sul suo Real Madrid che allenò nelle stagioni 1996-97 e 2006-07 e di quello che è oggi. L’intervista a Capello. Chi è stato il miglior calciatore che hai visto giocare? «Pelé, ma dico anche Maradona e Messi. Questi sono i tre che hanno avuto qualcosa di diverso, sono geni del calcio perché hanno fatto cose a cui non hai nemmeno pensato.» E il miglior giocatore che hai allenato? «Ronaldo, il brasiliano. E dopo di lui, Van Basten. Quando ho allenato Ronaldo non ha avuto infortuni, non gli piaceva perdere peso, gli piaceva godersi la vita. E l’ho cacciato da Madrid. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
