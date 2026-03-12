Capello | Bravo Gattuso ha dato un' anima all' Italia Ma da noi troppi stranieri modesti e anche gli arbitri non aiutano

L'ex allenatore di club come Milan, Roma, Juventus e Real Madrid ha commentato la situazione del calcio italiano, lodando Gattuso per aver dato un'anima alla Nazionale. Ha inoltre criticato la presenza di molti giocatori stranieri considerati modesti e ha segnalato che anche gli arbitri non favoriscono il movimento. In passato, ha affermato, l'Italia aveva i migliori calciatori, ora sono mediocri.

Italiane fuori dalla Champions negli ottavi, Italia che rischia di saltare il terzo Mondiale di fila: Capello, c'è una connessione? "La connessione c'è e comincia dal valore degli stranieri. Ai miei tempi, quando giocavo, studiavo sempre Luis Suarez, il migliore di tutti, oltre a Bulgarelli che aveva qualche anno più di me. Erano esempi. Erano maestri. Quando ero allenatore, avevamo in Italia i migliori del mondo. Oggi ci sono Modric, Rabiot e pochi altri. E quelli buoni buoni li vendiamo, mentre una volta, fino al 2010 almeno, venivano tutti qui perché eravamo un riferimento. Senza quell'esempio, i nostri non possono migliorare. Ma non è l'unico problema".