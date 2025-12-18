Rabiot dopo Napoli Milan | Subiamo troppe azioni e troppi gol Il mio fallo su Politano? Non era da rosso ma gli arbitri sbagliano da tante partite

Dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli, Rabiot ha commentato la prestazione del Milan, evidenziando le difficoltà difensive e il suo episodio con Politano. Il centrocampista francese ha anche espresso il suo punto di vista sulle decisioni arbitrali, sottolineando come gli errori siano frequenti nel calcio. Un'analisi sincera e diretta di una sfida importante per il club rossonero.

© Internews24.com - Rabiot dopo Napoli Milan: «Subiamo troppe azioni e troppi gol. Il mio fallo su Politano? Non era da rosso, ma gli arbitri sbagliano da tante partite» Inter News 24 Il centrocampista del Milan, Adrien Rabiot, ha voluto dire la sua dopo la sconfitta in semifinale di Supercoppa Italiana contro il Napoli. Intervenuto nel postpartita della semifinale di Supercoppa Italiana vinta dal Napoli contro il Milan, il centrocampista rossonero Adrien Rabiot ha parlato così. Queste le sue dichiarazioni ai microfoni di Sport Mediaset. MANCANO I GOL DEGLI ATTACCANTI? – «Anche senza Gimenez e Leao abbiamo segnato, non dipende dai giocatori che mancano. Dobbiamo ritrovare compattezza e solidità. Subiamo troppe azioni e troppi gol. Siamo un po’ leggeri difensivamente. 🔗 Leggi su Internews24.com Leggi anche: Rabiot dopo Napoli-Milan: “Nelle ultime partite già avevamo subito troppi gol. Ora …” Leggi anche: Gli arbitri sbagliano ma Rocchi ne apprezza la serenità: «Mai rigore in Torino-Como e mai fallo di Sottil su Isaksen» Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Supercoppa, tutto pronto per l'Italian show in Arabia Saudita - Domani Napoli-Milan, le probabili formazioni; Torino-Milan LIVE; Trascinato da Pulisic il Milan torna in vetta insieme al Napoli; Rabiot e Pulisic ribaltano il Torino: il Milan di Allegri risponde a Napoli-Inter e torna in vetta - Ansia per Leao. Milan, Rabiot e la frecciata agli arbitri: "Non stanno facendo bene, non solo con noi" - Il centrocampista del Milan Adrien Rabiot ha parlato ai microfoni di Mediaset, dopo il ko per 2- tuttomercatoweb.com

MEDIASET - Milan, Rabiot: "Dispiace, dobbiamo crescere e riprendere il percorso, se il mio fallo era da rosso? No, ma male gli arbitri" - Adrien Rabiot, centrocampista del Milan, è intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset dopo la sconfitta nella semifinale di Supercoppa contro il Napoli. napolimagazine.com

Rabiot: «Gli arbitri in questo periodo non stanno facendo bene, non solo nelle partite del Milan» - Questa partita però dipende da noi, potevamo fare molto meglio» ... ilnapolista.it

Ma come ha fatto l'arbitro a non ammonire Rabiot dopo il calcio rifilato a Politano - facebook.com facebook

Milan, Rabiot interrompe il digiuno in Serie A e torna al gol dopo quasi due anni x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.