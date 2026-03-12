Guerra nel Golfo due bergamaschi bloccati in Sri Lanka | Voli fino a tremila euro

Due amici bergamaschi si trovano bloccati in Sri Lanka mentre cercavano di tornare a casa, affrontando costi elevati: i voli disponibili costano fino a tremila euro. La loro vacanza, inizialmente programmata come un momento di relax, si è prolungata oltre il previsto a causa delle difficoltà nel trovare un volo. La situazione ha creato disagio e preoccupazione tra i due.

Una vacanza all’insegna del relax si è trasformata in un soggiorno forzato per una coppia di amici bergamaschi. Mauro Algarotti e Stefano Albani, entrambi 56enni originari di Brembate, hanno dovuto prolungare il loro soggiorno nello Sri Lanka dopo la cancellazione del volo di rientro previsto per il 5 marzo. I due si sono visti costretti a riorganizzare il viaggio di rientro a causa della cancellazione dei voli legata alla situazione nell’area del Golfo. I turisti (uno dei quali ha dovuto trascorrere 5 giorni in una clinica per via di un’infezione alla gamba) sono atterrati sull’isola il 19 febbraio per una vacanza di due settimane, con gli ultimi giorni programmati sulle spiagge del sud del Paese. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

