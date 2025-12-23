Il Senato ha approvato la fiducia sul maxiemendamento alla manovra con 113 voti favorevoli, 70 contrari e 2 astenuti. Durante la seduta, le opposizioni hanno esposto cartelli rossi con scritte contro il governo, evidenziando le tensioni politiche presenti in Aula. La decisione segna un passaggio importante nel procedimento legislativo della manovra, che ora proseguirà nei prossimi passaggi parlamentari.

Il Senato ha votato la fiducia posta dal governo sul maxiemendamento alla manovra: i voti favorevoli sono stati 113, i voti contrari 70, astenuti 2. Ora si terrà il Consiglio dei ministri e successivamente l’Aula di Palazzo Madama tornerà a riunirsi e si terranno due votazioni elettroniche: una sulla Nota di variazione e l’altra, nei fatti definitiva, sulla legge di Bilancio. Il testo così passerà alla Camera. Poco prima del voto, i senatori di Pd-M5s-Alleanza Verdi sinistra hanno protestazio esponendo dei cartelli rossi con la scritta bianca “Voltafaccia Meloni”. “Quando ero all’opposizione anche io preparavo i contro cartelli”, ha commentato il presidente di Palazzo Madana Ignazio La Russa mentre i commessi li facevano abbassare. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Manovra, il Senato approva la fiducia sul maxiemendamento. Opposizioni alzano cartelli rossi in Aula: “Voltafaccia Meloni”

