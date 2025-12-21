Concerto di Natale nell' Aula del Senato | ospite Claudio Baglioni
(LaPresse) – L’Aula di Palazzo Madama ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla ventottesima edizione. Ospite del Presidente del Senato, Ignazio La Russa, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Ospite d’onore Claudio Baglioni – che ha ricevuto la Martinella, simbolo storico del Senato, quale riconoscimento per la sua prestigiosa carriera e per l’ideazione del “GrandTour LA VITA È ADESSO” – in una esibizione inedita e speciale. L’Orchestra e il Coro della Fondazione Teatro di San Carlo di Napoli e il Soprano Maria Agresta hanno eseguito musiche di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi, Sant’Alfonso Maria de’ Liguori. 🔗 Leggi su Lapresse.it
Leggi anche: Claudio Baglioni al Concerto di Natale 2025 nell’Aula del Senato
Leggi anche: Senato, al concerto di Natale Claudio Baglioni con l’Orchestra e Coro del Teatro di Napoli
Muti e la Cherubini per Papa Leone XIV: il concerto di Natale in diretta su Rai2; IL CORO DELLA CATTEDRALE DI SIENA PROTAGONISTA DEL CONCERTO DI NATALE IN VATICANO; Rai5, i programmi musicali e teatrali dal 21 al 27 dicembre; Leone XIV: l'arte e la musica riscattino milioni di bambini a cui è negata un'educazione.
Concerto di Natale in Senato con Mattarella, Claudio Baglioni canta nell'Aula - il presidente del Senato Ignazio La Russa e il presidente della Camera Lorenzo ... ansa.it
Concerto di Natale nell'Aula del Senato: ospite Claudio Baglioni - L'Aula di Palazzo Madama ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale, giunto alla ventottesima edizione. stream24.ilsole24ore.com
Concerto di Natale al Senato, La Russa "La pace bene prezioso da conquistare" - Domenica 21 dicembre l'Aula del Senato ha ospitato il tradizionale Concerto di Natale. stream24.ilsole24ore.com
Grande novità per il Concerto di Natale sull’Alpe Cimbra! Quest’anno la Banda Folk di Folgaria condividerà il palco con il Quartetto d’Archi ANIMA, in un dialogo inedito tra tradizione bandistica e musica da camera. Un incontro unico, dove la potenza del s - facebook.com facebook
Lorenzo Viotti dirige alla Scala un Concerto di Natale «alla francese» x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.