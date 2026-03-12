Caos in Iran e avvento degli algoritmi mettono sotto pressione le banche

In Iran, le banche stanno affrontando un periodo di grande pressione a causa del caos sociale e dell’introduzione di algoritmi avanzati nei sistemi finanziari. Molti istituti si chiedono come mantenere i margini di profitto nel lungo termine, mentre il settore si confronta con sfide legate ai cambiamenti tecnologici e alla stabilità economica. La situazione rende difficile prevedere come evolveranno i modelli di business delle banche.

A rischio il modello di business di molti istituti, che si interrogano sulla tenuta dei margini nel lungo periodo. La crisi a Teheran si riflette su petrolio e gas: con l’inflazione che galoppa, la discesa dei tassi si fa più lenta. Dopo il rally del 2025, il settore bancario ha aperto il 2026 con una brusca frenata. La correzione dell’ultimo mese riflette due timori: l’irruzione dell’Intelligenza artificiale nei servizi finanziari e il riaccendersi del rischio geopolitico in Medio Oriente. I bilanci reggono, ma il mercato teme che tra nuova concorrenza, energia più cara e tassi meno prevedibili la fase d’oro dei margini possa esaurirsi più in fretta del previsto. 🔗 Leggi su Laverita.info

