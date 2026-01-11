I gol di Buendia e Rogers mettono pressione su Frank nonostante la reazione degli Spurs

Emi Buendia e Morgan Rogers hanno segnato nel primo tempo, contribuendo alla vittoria dell'Aston Villa per 2-1 sul Tottenham a Londra. La prestazione dei due giocatori mette pressione su Frank, nonostante la reazione degli Spurs. La gara si inserisce nel quadro delle sfide di coppa, con l'Aston Villa che avanza nel quarto turno della FA Cup. Un risultato che apre nuovi scenari per le due squadre coinvolte.

Emi Buendia e Morgan Rogers hanno segnato gol nel primo tempo mentre l'Aston Villa si è assicurata che il loro nome fosse nel cappello per il sorteggio del quarto turno della FA Cup con una vittoria per 2-1 sul Tottenham a Londra. Dopo i fischi esplosi da sezioni dei tifosi di casa allo stadio Tottenham Hotspur alla fine dei primi 45, una squadra degli Spurs molto migliorata ha lanciato una coraggiosa rimonta, riducendo il deficit con Wilson Odobert. Ma, alla fine, il danno è stato fatto prima della sosta, mentre la pressione continua a crescere sull'allenatore Thomas Frank.

L'Aston Villa elimina il Tottenham e va avanti in FA Cup. A segno Rogers e Buendía, inutile il gol nella ripresa di Odobert: vince la squadra di Emery, che continua nel momento positivo che va avanti da tanti mesi. Male ancora una volta il Tottenham, fermo a 2