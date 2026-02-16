Verona sotto pressione | San Valentino corsa e Olimpiadi mettono a dura prova traffico e gestione flussi turistici

Verona, nel fine settimana, ha affrontato un aumento massiccio di visitatori causato dai festeggiamenti di San Valentino, dalla corsa di mezza maratona ZeroWind Romeo&Giulietta e dai preparativi per le Olimpiadi invernali, che hanno causato congestioni nel traffico e difficoltà nella gestione dei flussi turistici.

Verona tra San Valentino, Sport e Olimpiadi: Traffico in Tilt e la Sfida della Gestione dei Flussi. Verona ha vissuto un fine settimana di straordinaria affluenza, con la città messa a dura prova dalla combinazione di festeggiamenti per San Valentino, la ZeroWind Romeo&Giulietta Run Half Marathon e i preparativi per le cerimonie olimpiche. Parcheggi saturi, traffico congestionato e un centro storico invaso dai turisti hanno richiesto un impegno straordinario alle forze dell'ordine e sollevato interrogativi sulla capacità della città di gestire eventi di tale portata. Un Weekend di Piena Affluenza: San Valentino e la Mezza Maratona.