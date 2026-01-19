Cantiere in piazza Baldissera | da mercoledì 21 gennaio modifiche alla circolazione cosa cambia

A partire da mercoledì 21 gennaio, i lavori di riqualificazione in piazza Baldissera comporteranno modifiche alla circolazione stradale. Queste variazioni sono necessarie per garantire il progresso dei lavori e il miglioramento dell’area pubblica. Si consiglia agli utenti di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e di pianificare gli spostamenti di conseguenza durante questa fase del cantiere.

Procedono i lavori di riqualificazione in piazza Baldissera e, da mercoledì 21 gennaio, il cantiere entra nel vivo in una nuova fase del progetto. È prevista infatti la posa dei binari e, per permetterla, è stato necessario ripensare temporaneamente alla circolazione e alla percorribilità di alcune delle strade limitrofe alla piazza, sì da permettere il prosieguo dei lavori. Chiusure e deviazioni che saranno in vigore da mercoledì, 21 gennaio, fino al prossimo 31 marco 2026. Le variazioni interessano principalmente l'asse di via Stradella, la connessione con via Chiesa della Salute e corso Venezia.🔗 Leggi su Torinotoday.it

