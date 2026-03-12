Canoa slalom i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Il Comitato Olimpico Internazionale ha ufficialmente approvato il processo di qualificazione per le competizioni di canoa slalom ai Giochi di Los Angeles 2028. Questa decisione stabilisce le modalità attraverso le quali gli atleti e le nazioni potranno conquistare i pass per la partecipazione olimpica. Le regole sono ora definitive e entreranno in vigore nei prossimi mesi.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione della canoa slalom per Los Angeles 2028. Saranno in programma sei eventi (tre maschili e tre femminili): per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificati un totale di 82 atleti. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo un'imbarcazione per ciascun evento, per un massimo di complessivi 6 atleti per Paese. Ogni atleta selezionato, a Parigi potrà prendere parte a più di una gara ed in ciascun evento potranno essere in gara due atleti dello stesso Paese. Saranno tre gli step che qualificheranno a Los Angeles: si inizierà con il ranking di qualificazione olimpica, si proseguirà con i vari campionati continentali e si chiuderà con l'evento globale di qualificazione olimpica.