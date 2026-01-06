Il percorso di qualificazione per la canoa velocità alle Olimpiadi di Los Angeles 2028 è stato recentemente approvato dal Comitato Olimpico Internazionale. Questa fase definisce le modalità e i criteri attraverso cui le nazioni potranno ottenere i pass per partecipare alla competizione. Di seguito, vengono illustrati i principali requisiti e le tappe chiave per le squadre che aspirano a qualificarsi per l’appuntamento olimpico.

Il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) ha approvato il percorso di qualificazione della canoa velocità per Los Angeles 2028. Saranno in programma dieci eventi (cinque maschili e cinque femminili): per la parità di genere tali regole, di seguito esposte, valgono sia per le gare maschili che per quelle femminili. Saranno qualificati un totale di 234 atleti. Ogni Nazione potrà qualificare al massimo cinque uomini e cinque donne per il kayak e tre uomini e tre donne per la canadese, per un massimo di complessivi sedici atleti per Paese. Ogni atleta selezionato, a Los Angeles potrà prendere parte a più di una gara. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Canoa velocità, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi anche: Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi anche: Volley, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

SONO APERTE LE ISCRIZIONI 2026 Qui l’acqua unisce, sostiene, trasforma. Canoa velocità Dove i bambini scoprono la forza, la tecnica, il coraggio di provarci. Kayak amatoriale Per chi cerca natura, leggerezza, compagnia. Per chi vuole solo - facebook.com facebook