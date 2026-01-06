Il basket 3×3 torna alle Olimpiadi di Los Angeles 2028, segnando la sua terza partecipazione consecutiva. Questo formato, diverso dalla tradizionale pallacanestro, sta acquisendo sempre più riconoscimento a livello internazionale. I criteri di qualificazione specifici definiranno le modalità di accesso alle competizioni, garantendo un processo equo e trasparente. Di seguito, vengono illustrati gli aspetti principali per comprendere come le nazioni potranno conquistare un posto a Los Angeles.

Per la terza edizione consecutiva anche il basket 3×3 farà parte del contesto legato alle Olimpiadi. A Los Angeles 2028 giungerà una pallacanestro che, per sommi capi, ricorda quella di cui spesso e volentieri sono pieni i racconti sia delle star NBA prima di diventare tali che di altri fatti, che però appartengono alla cultura cestistica americana. Qui, però, è solo il caso di andare a vedere cosa può accadere in fase di qualificazione per il ritorno dei cinque cerchi in California dopo 44 anni. Premessa: in quest’occasione sarà più ampio il numero delle squadre partecipanti. Sia per gli uomini che per le donne, infatti, il numero delle partecipanti è stato alzato a 12. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi anche: Basket, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Leggi anche: Badminton, i criteri di qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles 2028

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Basket, accordo Sky-Fiba: 4 anni con i diritti tv qualificazioni, Mondiali ed Europei - Per i prossimi 4 anni i grandi campioni e le più forti squadre nazionali maschili e femminili si contenderanno i titoli mondiali e continentali su Sky ... corriere.it

Basket, qualificazioni Mondiali: l'Italia batte all'ultimo respiro 82-81 la Lituania - L'Italia si riscatta e nella seconda partita di qualificazione ai Mondiali di basket batte 82- sportmediaset.mediaset.it

Lega Nazionale Pallacanestro. . Ecco la della ventesima giornata di #SerieA2OldWildWest .: La stoppatona di Marco Mollura per Scafati Basket 1969 .: La tripla a pochi secondi dalla fine di Gabe Devoe per Benedetto XIV Cento . - facebook.com facebook