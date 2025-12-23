Al Candiani tornano i concerti di Candiani Groove | nel 2026 sette nuovi appuntamenti per viaggiare con la musica
Torna con il nuovo anno l’appuntamento musicale più atteso al Centro Candiani: “Candiani Groove”, la rassegna di musica internazionale organizzata dal Settore Cultura del Comune di Venezia con la direzione artistica di Veneto Jazz, rinnova il cartellone, da febbraio ad aprile, con un settebello. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
