Cancro pancreas Silvestris Aiom | Sintomi tardivi e operabile solo 1 caso su 5

Il tumore del pancreas rappresenta una delle neoplasie più insidiose, con circa 13.585 nuove diagnosi previste nel 2024. Di queste, circa 6.873 riguardano uomini e 6.712 donne. Secondo un rappresentante dell’Associazione italiana di oncologia medica, i sintomi si manifestano spesso in fase avanzata e solo una diagnosi su cinque è operabile. La diagnosi precoce rimane una sfida significativa.

